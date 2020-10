© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI I contagi dunque non si fermano e anche le scuole sono colpite. Dopo il Casagrande anche il liceo Galilei è costretto a mettere in atto i protocolli previsti in caso di contagio.La catena dei contagi è familiare e la scuola sta dando le risposte necessarie a questa situazione. Nello stesso istituto c'è già almeno un'altra studentessa in isolamento fiduciario perchè due familiari erano risultati positivi. La ragazzina è risultata negativa al primo tampone e si è in attesa del secondo.Per la classe messa in quarantena, secondo quanto si è appreso,Per quanto riguarda, invece, i casi di un singolo studente che va in isolamento fiduciario perchè qualcuno con cui è entrato in contatto è risultato positivo, i professori decidono quale sia il metodo migliore per far continuare a studiare lo studente da casa: o lo studente si collega direttamente con la classe e segue la lezione a distanza, oppure i professori si fanno carico di assegnare compiti e fornire la documentazione necessaria attraverso la piattaforma della scuola perchè possa comunque seguire il programma.«Certo è - fa sapere un professore della scuola -».E, in effetti, almeno quattro amici del ragazzo risultato positivo, che non sono compagni di classe, sono stati sottoposti a tampone e messi in isolamento fiduciario.Intanto, nell'ambito dei controlli a Palazzo Spada, dove un consigliere è risultato positivo, è stata trovataLa palazzina San Francesco e gli uffici di via Puglia sono chiusi per sanificazione anche se l'assessore Cristiano Ceccotti assicura che tutti i servizi sono garantiti e andranno avanti.