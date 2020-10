Orvieto, altri due Covid positivi. Una donna e un'altra studentessa del Classico

Si muove ancora la conta dei positivi a Orvieto, con due nuovi casi di contagio. Nella giornata di oggi, domenica 4 ottobre, la sindaca Roberta Tardani, ha disposto, attraverso apposite ordinanze, due provvedimenti di isolamento contumaciale nei confronti di altrettanti residenti nel comune di Orvieto risultati positivi al Covid-19.

Secondo quanto riferito da una nota del comune "i contagi sono riconducibili al caso segnalato ieri, in ambito familiare, e a quello che ha interessato nei giorni scorsi un istituto superiore della città." Da quanto si apprende si trattarebbe di due donne: la moglie del trentottenne risultato positivo ieri, sabato 3 ottobre, e una studentessa diciottenne che frequenta la stessa classe della ragazza la cui positività al Covid-19 era stata resa nota nei giorni scorsi e che aveva costretto alla quarantena, e all'esecuzione dei tamponi, una intera classe, un quinto del Liceo Classico "F. Gualterio".

"Entrambi i soggetti - riferisce il comune - si trovano in isolamento presso la propria abitazione costantemente monitorati dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale e dell’Usca Unità Speciale di Continuità Assistenziale. L’indagine epidemiologica condotta dal Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’Usl Umbria 2 ha già consentito di ricostruire la mappa dei contatti che si trovano ora in isolamento fiduciario in attesa di tampone."

Attualmente risultano 6 le persone residenti nel Comune di Orvieto positive al Covid-19 che si trovano in isolamento contumaciale.

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA