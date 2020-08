TERNI La denuncia è arrivata via Facebook dall'ex consigliere comunale Sandro Piccini che questa mattina ha fotografato e postato dei divani gettati lungo la strada, a poca distanza dall'abitato di Marmore, le sue parole sono senza peli sulla lingua: «Tu che ha scaricato i divani all ingresso di Marmore davanti alla galleria della centrale....che ti prenda un colpo...delinquente e mascalzone, chissà se dall' Asm si può organizzare un ritiro di questi divano tra oggi e domani vista il notevole flusso di turisti che questo settimana transitera li per la cascata e il lago?». Un vero appello all'Asm per portare via quei divani scaricati nella notte. Una bruta cartolina per i turisti che arriveranno nelle prossime ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA