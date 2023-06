Terni, il sindaco Stefano Bandecchi conferma le dimissioni da presidente di Ternana e Unicusano nel primo consiglio comunale. «Farò stadio e centro sportivo a Narni»

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ha formalizzato le dimissioni da presidente della Ternana e di Unicusano per la «presunta incompatibilità» dei ruoli privati con il ruolo istituzionale di sindaco.

Prima di formalizzare le dimissioni il vicesindaco Riccardo Corridore ha letto un parere secondo cui non esisterebbe l'incompatibilità tra i ruoli di Bandecchi imprenditore e Bandecchi sindaco.

L'opposizione ha fatto una serie di rilievi per l'irritualità delle modalità con cui si sono svolte alcune procedure. Ad esempio è stato chiesto di non leggere per intero la relazione della segretaria comunale per velocizzare lo svolgimento del consiglio comunale.

La relazione del vicesindaco Riccardo Corridore è stata messa agli atti. E' stato contestato dalle opposizioni il fatto che la relazione sulla mancanza di incompatibilità sia stata fatta dal vicesindaco e non dal sindaco, «dato che lo riguarda in prima persona, come consigliere sindaco», ha detto la consigliera di FdI Cinzia Fabrizi.

«Farò lo stadio a Narni e il centro sportivo a Narni», ha detto il sindaco durante il suo intervento.