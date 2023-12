Il dibattito di Legacoop: "comprendere il presente per progettare il futuro", con Cecilia Sala e Padre Enzo Fortunato

PERUGIA - Legacoop Umbria ha recentemente ospitato l'evento "Mutazioni in corso", un dibattito partecipato e incentrato sulla «comprensione del presente per progettare il futuro». L'evento ha affrontato le complesse dinamiche geopolitiche, concentrandosi sulle attuali guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina, e ha esplorato il loro impatto sulle imprese e sulle famiglie locali. All'evento hanno partecipato la giornalista Cecilia Sala e il saggista Padre Enzo Fortunato. Il presidente di Legacoop Umbria, Danilo Valenti, ha dato il benvenuto agli intervenuti, aprendo la discussione su questioni cruciali. Il dibattito è stato moderato dal presidente di Legacoop Produzione e Servizi, Matteo Ragnacci.

Durante la discussione si è posto l'accento sulla difficoltà di accesso dei giornalisti alla Striscia di Gaza, in particolare a causa delle restrizioni imposte dalle forze armate israeliane. La mancanza di fonti indipendenti è stata evidenziata come un ostacolo nel racconto obiettivo del conflitto, sottolineando l'importanza dei giornalisti nel verificare e raccontare i fatti. La cooperazione internazionale e nazionale - è stato sottolineato - può essere la chiave per affrontare le sfide e contribuire alla pace. È stato anche evidenziato il ruolo cruciale delle organizzazioni non governative, delle associazioni sul territorio e della solidarietà nella ricostruzione e nel perseguire la pace in regioni colpite dai conflitti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La discussione ha toccato il cuore delle relazioni internazionali, sottolineando la necessità di affrontare i fallimenti politici e concentrarsi sulle vittime più vulnerabili, in particolare i bambini. L'incontro è stato un richiamo alla responsabilità individuale, ed un messaggio è stato lanciato da Padre fortunato che ha citato Madre Teresa di Calcutta sulla potenza delle piccole azioni nel contribuire alla formazione di un "mare della pace". La strada proposta da Legacoop Umbria e dal Presidente Valenti è quella della cooperazione a tutti i livelli come chiave per affrontare le sfide globali e promuovere un futuro prospero, dove l'impresa sociale deve fare la propria parte.