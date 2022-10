I detenuti del carcere di Perugia diventano attori al teatro Morlacchi

PERUGIA - Lo spettacolo si chiama “Balera” ed ha come attori 14 detenuti del carcere di Capanne di Perugia,

andrà in scena al teatro Morlacchi di Perugia, il prossimo 27 ottbre, con la regia di Vittoria Corallo che da

anni è impegnata proprio a insegnare recitazione a chi si trova in cella. Un appuntamento presentato a Perugia, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio che ha sostenuto il progetto “Per Aspera ad Astra - riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”, promosso da Acri e prodotto da Teatro Stabile

dell' Umbria.

In realtà è la quarta edizione del progetto ma, a causa della pandemia, questa è la prima volta che lo spettacolo andrà in scena alla presenza del pubblico in sala. «Questo è un progetto che si inserisce all'interno di una



progettazione più ampia che coinvolge 11 Fondazioni italiane e oltre 420 detenuti», ha spiegato Daniela Monni, presidente della Commissione welfare della Fondazione di Perugia che ha preso parte alla conferenza stampa assieme a Bernardina Di Mario direttrice della casa circondariale di Capanne, alla regista Vittoria Corallo e a Stefano Salerno del Teatro Stabile. «L'arte e la bellezza vogliono essere strumenti privilegiati per il recupero e la cura di persone che, pur commettendo degli errori, possono avere nuove opportunità nella vita», ha aggiunto Monni.«Quello che stiamo mettendo in piedi - ha spiegato la regista - è uno spettacolo difficile da raccontare. Abbiamo provato ad avvicinarci a delle cose molto lontane da noi per ritrovarci piccolissimi ma forse proprio per questo un pò più liberi», ha sottolineato Corallo.