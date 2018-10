Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una divertente domenica pomeriggio per avvicinarsi al mondo della musica: è questo il tema di fondo della Festa della musica prevista per il 28 ottobre alla scuola e centro di produzione musicale “Piano Solo”. L’appuntamento, che si svolgerà dalle 17.00 alle 19.00, è dedicato in particolare ai bambini da 1 a 12 anni: «Abbiamo studiato dei laboratori di propedeutica, coro delle voci bianche e body percussion - anticipa il direttore di “Piano Solo”- con i nostri maestriche faranno divertire i bambini a suon di musica. Noi puntiamo molto sui bambini perché la musica favorisce il loro sviluppo e contribuisce ad allenare la loro memoria potenziando la creatività». La festa sarà a ingresso gratuito e prevede inoltre animazione con truccabimbi a tema, caramelle, pop-corn e coriandoli.Un’iniziativa che segue la recente inaugurazione della nuova sede in via Pievaiola, che rappresenta anche la sede perugina di r12, il noto hub specializzato in musica elettronica. «Un degno contenitore per un contenuto molto prezioso - ha sottolineato il sindaco di Perugiadurante l’inaugurazione - Alessandro con la sua scuola, e con insegnanti e professionisti di grande valore, porta avanti da tempo l’attività con riconoscimenti anche in realtà importanti e internazionali. Ciò che mancava era proprio un luogo che desse giusto lustro a quello che contiene e per questo come Amministrazione comunale facciamo gli auguri più sentiti a loro e a tutti coloro che lo frequenteranno. Credo che la scuola ha una sua utilità perché sarà da riferimento per tanti giovani ragazzi che si stanno formando e che nel momento della loro crescita hanno bisogno anche di luoghi giusti dove poter affinare i propri talenti e crearsi una professionalità».“Io amo quei musicisti che cantano, scrivono e suonano ogni nota come se fosse l’ultima”. Queste le parole dimesse nero su bianco all’interno di una delle aule didattiche della nuova sede della Scuola. Proprio al pianista Flores è dedicato il centro di formazione musicale nato nel 2009, diventato un punto di riferimento nel capoluogo umbro e non solo grazie a un’offerta formativa di ampio livello e insegnanti di esperienza internazionale. La Scuola è un'associazione culturale no profit creata allo scopo di diffondere la cultura musicale nel territorio, i cui proventi, ha sottolineato il direttore, «vengono periodicamente reinvestiti per la formazione dei nostri ragazzi e per fornire loro un adeguato supporto in un luogo che crede in loro».