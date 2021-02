PERUGIA - Sfiancati, sfibrati, sempre in prima linea e al massimo della tensione. All'inizio della pandemia si chiamavano «eroi», poi sono scesi nelle classifiche di gradimento perché considerati forse troppo allarmistici quando, dopo settimane a insultare i runner, tutti volevano (e potevano) uscire di casa. Eppure loro, medici, infermieri, operatori sanitari, tutti i professionisti impegnati ormai da un anno a lottare contro un mostro invisibile ma fin troppo presente, hanno continuato a impegnarsi per il bene di tutti. E continuano a essere tra i soggetti più a rischio. Mentre infatti intere categorie, una su tutte i dentisti a partita Iva, aspettano di essere inseriti nel piano vaccinale, i dati forniti ieri dal commissario straordinario all'emergenza Massimo D'Angelo parlano di ben 199 operatori contagiati dal coronavirus (sette nell'ultima settimana), 83 infermieri, 20 medici convenzionati, 28 medici dipendenti e 22 operatori sanitari registrati in tutto il territorio regionale. Numeri che fanno paura e che vedono il contagio crescere tra operatori sanitari e infermieri, mentre al momento calano i casi tra i medici.

I CONTRATTI E LA RABBIA

Numeri che fanno paura anche per la tenuta del sistema sanitario, vista la difficoltà a reperire personale in questo momento. Ma non tutti se la prendono solo con la pandemia. «Dicono da mesi che non ci sono abbastanza medici ma poi ci propongono contratti che non possiamo firmare – racconta con rabbia un professionista impegnato davvero in prima linea da marzo scorso e che preferisce restare anonimo -. Mi è appena arrivata una comunicazione dall'Azienda ospedaliera di Perugia che mi offre un contratto per uno dei reparti più a rischio. Mi impegnerei, come ho sempre fatto per la sanità pubblica in tutti questi mesi. Ma il contratto è per un anno. Un tempo determinato. E poi? Vinciamo la nostra battaglia contro il virus e tutti a casa? Come si può pensare di firmare un contratto del genere, magari rinunciando a quello che abbiamo ora. Non è un caso che siamo in tanti a non aver accettato questa e simili proposte». Risulta infatti che l'ultima proposta sia arrivata a una ventina di professionisti: in tanti hanno in effetti risposto positivamente, ma diversi hanno dovuto rinunciare. «Nonostante la voglia di aiutare, nonostante quello che ci anima tutti i giorni. Ma abbiamo bisogno di garanzie, non di contratti a termine». DIFENDERE I REPARTI

Intanto, mentre è stato riscontrato un nuovo cluster all'istituto Prosperius di Umbertide, con altri 50 casi, sempre ieri tra la direzione generale del Santa Maria della misericordia, il Cts e il direttore regionale alla Sanità Claudio Dario si è tenuto un incontro per definire un protocollo di difesa dell'ospedale: previsti stop all'assistenza esterna come annunciato nei giorni scorsi, un rafforzamento delle misure di tracciamento anti Covid, con test sui dipendenti in tempi più ravvicinati e una nuova procrastinazione degli interventi non urgenti di una o due settimane. Questo anche perché la famosa variante brasiliana si è materializzata proprio in ospedale (più un caso esterno): è stata ricostruita la linea di contagi e sembra proprio che all'interno del Santa Maria della misericordia sia arrivata tramite l'assistente di un paziente. E la variante ha addirittura contagiato due operatori che erano stati già infettati e che erano guariti: i loro anticorpi non sono bastati contro la brasiliana. E se dalle riunioni di ieri è anche emerso il riscontro di cluster in sette reparti (quello che ha subito le maggiori criticità, come raccontato nelle scorse settimane, è Neurochirurgia), per oggi è prevista la consegna all'Azienda ospedaliera dell'ospedale da campo realizzato dalla Regione. In pratica un reparto in più da utilizzare e per il quale, ad esempio, sono stati assunti otto nuovi anestesisti. Ovviamente per un anno.

