Liceale positivo al Covid, intera classe in quarantena. Succede al Liceo Scientifico “Volta”, dove nella tarda serata di ieri, i genitori di una sezione del Primo sono stati avvisati telefonicamente della presenza di un caso di positività all’interno della classe. L’avviso ha riguardato 26 famiglie, i cui figli sono stati messi in isolamento fiduciario: oggi non dovranno andare a scuola, in attesa di essere contattati dalla Asl.

TAMPONI

Del caso sospetto si era avuta notizia già nella giornata di lunedì, quando è risultato che alcuni studenti avevano avuto contatti con un caso di positività. Il ragazzo dello Scientifico, quindi, come gli altri “sospetti”, è stato sottoposto a tampone ed è stato l’unico a risultare positivo. Il liceale, va chiarito, già ieri – prima dell’esito del tampone – è rimasto precauzionalmente a casa. I potenziali contatti, quindi, con compagni di classe e personale scolastico, si limitano unicamente al primo giorno di scuola (lunedì), che allo Scientifico è durato appena tre ore. La notizia della positività del ragazzo, evidentemente ben gestita, non avrebbe scomposto più di tanto i genitori, che con senso di responsabilità e prudenza, sono ora in attesa di conoscere le modalità di accertamento. Il basso livello di preoccupazione, molto probabilmente, è anche dovuto al fatto che il primo giorno di scuola, allo Scientifico come in tutte gli altri istituti di ogni ordine e grado, è stato dedicato interamente alla conoscenza e al ripasso delle nuove regole. L’esordio, quindi, è stato per tutti molto rigoroso e distanziamento, mascherina e percorsi obbligati sono stati rispettati alla lettera.

I SOSPETTI

Quello dello Scientifico, come detto, non era l’unico caso sospetto. Tutto ruota, infatti, intorno a un caso di positività che si è registrato negli ultimi giorni a Spoleto e che riguarda una signora, nonna di più ragazzi che frequentano le scuole cittadine e che con lei hanno contanti costanti. Per questo l’attenzione si è concentrata anche su altri ragazzini, sia delle superiori che di altre scuole.

PIANO B

Allo Scientifico, tuttavia, è già scattato il piano B. Gli insegnanti, infatti, non sono rimasti con le mani in mano e anche se la classe, oggi, dovrà rimanere a casa, alcune lezioni si svolgeranno con la modalità della didattica a distanza. Ieri sera, infatti, almeno un prof. ha mandato a tutti l’invito per organizzare la lezione in video conferenza per questa mattina.

Ilaria Bosi



Ultimo aggiornamento: 08:34

