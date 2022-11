Slitta il "Natale di luci" del Comune di Terni: «Passeremo un black friday al buio»

TERNI - Slitta il “Natale di luci”. Il bando da 200mila euro del Comune di Terni che dovrebbe far brillare il cuore della città nel giorno in cui, in tutto il mondo, inizia la grande stagione dello shopping natalizio, va a rilento. «Motivi tecnici» - dicono da Palazzo Spada. Infatti, non sono stati ancora presentati i progetti e di conseguenza non è stata costituita la commissione tecnica che li dovrà esaminare. Tantomeno è dato di sapere se le società interessate a partecipare saranno sempre tre (tre sono state le manifestazioni d’interesse), perché qualcuno potrebbe aver deciso di investire in altre città, dove le procedure non vanno a singhiozzo e dove già si stanno montando le prime luminarie. Invece a Terni, nell’anno in cui il Comune punta proprio sul progetto di luci per valorizzare il centro cittadino e rilanciare il commercio di prossimità, si arriva tardi. «Tutto acceso dal 25 novembre» - aveva annunciato l’assessore allo sviluppo economico Stefano Fatale. Che ancora ne è convinto: «Anche se c’è stato un problema, entro il prossimo lunedì sapremo chi si aggiudica il bando». Ma lunedì è il 21 novembre. E se il 21 novembre riuscisse sul serio a riunirsi la commissione, prima del 23 - a meno di ulteriori slittamenti – non si saprà chi si aggiudica la gara». Resta da capire se giovedì 24 un miracolo contribuirà al montaggio delle luci d’artista. Altrimenti, da valutare se il black friday, in accordo con tutti i Paesi del mondo, possa essere spostato di data al venerdì successivo. In sostanza è molto probabile che si faccia shopping al buio, il 25 a Terni. E per il ponte dell’Immacolata, chissà. Certo è che in piazza delle Repubblica, dal 2 al 4 dicembre, andrà in scena Umbria Libri a cantiere aperto, perché i lavori in Bct non sono terminati. Slittata anche la consegna dell'intervento di restauro sulla bibliiteca comunale.