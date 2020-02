Coronavirus e Turismo, Orvieto non si ferma. La sindaca Tardani rilancia la città

Ultimo aggiornamento: 21:24

Anche la città di Orvieto, nonostante l'Umbria non abbia avuto, ad oggi, nessun contagiato da Covid-19 (Coronavirus), soffre l'impennata negativa nel comparto turistico che questa emergenza sanitaria sta generando in tutta la regione. La paura del contagio ha fermato molti turisti, e fatto arrivare in città tante, troppe disdette, gli operatori sono in ginocchio e le disposizioni ministeriali sul blocco di gite e viaggi di istruzione stanno facendo il resto.Per confrontarsi sull'argomento e per cercare di dare risposte ai tanti operatori turistici della città, si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, una iniziativa in sala consiliare in cui la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore turismo, commercio e agricoltura per un primo confronto sulle ricadute a livello locale dell’emergenza coronavirus."Ho illustrato al tavolo, che intendo mantenere permanente - ha detto Tardani - le prime azioni messe in campo dalla Regione a sostegno del comparto turistico e agroalimentare e ascoltato dagli stessi operatori proposte e contributi da portare all’attenzione della giunta regionale con cui siamo in costante contatto. È emersa la necessità di risposte urgenti a tutela delle imprese e dei lavoratori e la richiesta da avanzare al Governo di estendere anche ai territori non interessati direttamente dall’emergenza le misure di sostegno.Inoltreremo alla Regione tutte le istanze presentate. Come comune - ha dichiarato la sindaca - stiamo prendendo tutte le direttive dettate dall’ordinanza emessa dalla Regione e stiamo monitorando la provenienza dei flussi di visitatori che stanno arrivando in questi giorni in città.""La situazione che si è venuta a creare - ha concluso la prima cittadina - non modificherà i piani programmati di promozione turistica e come annunciato già dalla prossima settimana inizieremo la promozione del calendario degli eventi "OrvietoduemilaEventi", in questo momento ritengo sia ancora più importante la condivisione e l’unita di intenti da parte di tutte le forze vive della città e l’auspicio è che da tutti vengano atteggiamenti responsabili e propositivi."