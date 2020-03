Altri due nuovi casi di coronavirus a Terni. Salgono così a cinque le persone contagiate in città. Gli ultimi due casi riguardano un collega della trentenne e la sorella del sessantaquattrenne. Entrambi si trovano in isolamento contumaciale nelle rispettiva abitazioni. Da quello che Il Messaggero ha potuto ricostruire, i due sono in buone condizioni di salute.

