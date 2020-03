Traffico, sospese tutte le limitazioni

TERNI Il sindaco di Terni ha firmato il 6 marzo 2020 una ordinanza che sospende i provvedimenti antismog riguardanti il traffico veicolare. Pertanto anche domenica, lunedì e martedì, si può circolare senza alcuna limitazione.

Il provvedimento è stato adottato nell'ambito delle misure per il contrasto dell'emergenza Coronavirus (Dpcm 4 marzo 2020) e in quanto i dati forniti da Arpa Umbria, attraverso la rete di rilevamento della qualità dell'aria, attestanno che nelle ultime settimane non si sono verificati superamenti del valore limite giornaliero.

Restano in vigore, invece, i provvedimenti limitativi dell'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa e il divieto di combustioni all'aperto.