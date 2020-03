Cinema a Terni, ai tempi del coronavirus. L'emergenza del rischio di contagio impone misure di grande cautela, contenute anche nel decreto firmato dal premier Giuseppe Conte il 4 marzo 2020. Il cinema Cityplex, per esempio, non sospende le sue programmazioni nelle sue sale ed ha trovato il modo per garantire le proiezioni nel rispetto della tutela degli spettatori e della loro salute. Il cinema in questione, infatti, permette l'accesso garantendo a tutti e in tutte le proprie sale di proiezione la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, attraverso una disposizione sulle poltroncine che viene indicata a chi si reca al cinema. Pur di non fermarsi e di non avere danni economici, ci si organizza e ci si arrangia in ogni modo, sempre nella tutela della salute pubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA