Coronavirus, solo 21 malati: 10 senza sintomi

PERUGIA - Nessun nuovo positivo e tre nuovi guariti. L’Umbria prosegue il cammino verso la zona covid-free con l’ultima settimana che conferma, dunque, i cinque casi segnalati nei giorni scorsi. Scende invece sotto quota trenta, come all’inizio dell’epidemia, il numero dei positivi attivi che ora sono 29. Di questi, 11 sono ricoverati in ospedale (uno rimane in terapia intensiva), 18 in isolamento domiciliare (10 con sintomi, 8 clinicamente guariti). Fermo a 76 il numero dei decessi. Ieri altra consistente tornata di tamponi, 965 quelli effettuati con altre 597 persone testate: i due totali ora, stando di dati pubblicati ieri dal Ministero della Salute, sono 81.155 e 57.511. Nell’orizzonte settimanale il dato dei tamponi cresce (+489 rispetto alla settimana precedente) mentre appare in riduzione il numero dei casi testati. Per l’Umbria si tratta del terzo giorno senza nuovi contagi, mentre i cinque casi dell’ultima settimana sono anche gli unici certificati a giugno. Quanto ai comuni, a Città di Castello gli attualmente positivi sono scesi a 4.