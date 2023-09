Con la 9° edizione della Bartolini Stravalnerina si corre veloce da Ferentillo ad Arrone

Torna domenica 17 settembre la 9° edizione della Bartolini Stravalnerina, corsa nazionale Fidal su percorso omologato di 10 chilometri con partenza da Ferentillo e arrivo ad Arrone. La corsa è organizzata dall'#iloverun Athletic Terni con il contributo della Fondazione Carit.

Il percorso della 9° edizione: corsa nazionale Fidal sulla distanza di 10 km

Il percorso di gara, regolarmente misurato da giudici Fidal, è omologato per la specifica distanza di 10 chilometri. Il tracciato particolarmente veloce si presta per offrire ai partecipanti da fuori regione una serie di opportunità ed attività collaterali, dalla visita alla Cascata delle Marmore e al Lago di Piediluco con percorsi guidati, alla possibilità di praticare le tante discipline sportive outdoor nella zona: arrampicata, canoa, rafting, mountain bike, down hill.

Il ritrovo è fissato ad Arrone (TR) domenica 17 settembre alle ore 7.30 presso gli impianti sportivi.

E' previsto trasferimento con bus a Ferentillo, sede della partenza, dalle 8 alle 9. Lo start della gara competitiva da 10 chilometri verrà dato alle ore 9.30.

Quote di partecipazione e ritiro pettorali

La quota di iscrizione è stabilita in 12 euro e comprende il pacco gara per i primi 400 iscritti. Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato presso il negozio #iloverun in via Leopardi 1 a Terni il giorno sabato 16 settembre dalle 16 alle 20 e la mattina della manifestazione (domenica 17 settembre) presso il Village in corrispondenza degli impianti sportivi di Arrone dalle ore 7.30 alle 8.15. Il pettorale dovrà essere riconsegnato al termine della manifestazione.

Info e iscrizioni https://www.icron.it/newgo/#/evento/20233017