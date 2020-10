Focolaio di Covid nella sede del corriere Bartolini a Guidonia (Roma) dove si registrano sedici casi di positività. Quaranta persone sono in isolamento domiciliare. «E’ in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5», comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio la quale aggiunge di prevedere per la giornata di oggi un aumento dei casi e dei tamponi effettuati nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA