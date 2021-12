Farmacisti dell'Usl 2 distribuiscono cioccolatini a 200 pazienti oncologici

Dopo la visita al Papa di Fausto Bartolini responsabile del Dipartimento per l’assistenza farmaceutica dell’Usl Umbria 2, tanto per capirci il settore che si interessa dell’approvvigionamento dei vaccini e dei medicinali, arriva un’altra iniziativa dai professionisti di via Bramante. Una donazione a cavallo delle feste. Si tratta della distribuzione di doni per tutte le persone più fragili, tra queste anche i bambini. La frase scelta dai farmacisti Usl è “Vicini con un bacio” impressa nell’etichetta che accompagna il dono natalizio.«Vuole essere- ricordano i professionisti- una testimonianza di affetto e vicinanza, in una fase difficile caratterizzata da una forte ripresa dei contagi Covid -19». Per tutta la settimana fino a venerdì 31, è iniziata, infatti, la distribuzione, ai circa 200 pazienti che afferiscono ai day hospital oncologici degli ospedali aziendali di Foligno, Spoleto, Orvieto e Narni-Amelia, delle confezioni con tre "Baci Perugina". «Si tratta di un'iniziativa - concludono i farmacisti dell'azienda sanitaria - fortemente voluta da tutti noi e a cui teniamo tantissimo. Quale dono migliore, di un prodotto umbro esportato in tutto il mondo e che regala pensieri di speranza, può aiutare a sentirci più vicini in questo momento?». Grazie alla sensibilità dei farmacisti dell'Usl anche le persone più fragili potranno godere di un momento di "attenzione" e gustare la deliziosa cioccolata. Un piccolo ma nobile gesto in quest'anno difficile.

