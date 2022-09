Rapinavano i corrieri della Bartolini, scattano due arresti

Due individui, dopo prolungate ricerche su tutto il territorio nazionale, sono stati infine catturati nella tarda serata del 30 agosto nel capoluogo campano dai carabinieri della compagnia di Napoli Stella. Alla fine del mese di Luglio due venditori ambulanti di fuori regione, assidui frequentatori dei parcheggi dei principali centri commerciali della Val Vibrata, in diverse occasioni hanno fermato due corrieri della società di trasporti "Bartolini S.P.A", e paventando la loro pericolosità in quanto appartenenti a contesti criminali hanno obbligato le vittime ad acquistare merce di poco valore l'esorbitante cifra di circa 200 euro dietro minaccia di morte in caso di rifiuto.

Le vittime spaventate si sono rivolte ai carabinieri della stazione di Martinsicuro denunciando l’accaduto. Gli investigatori dell’arma grazie alla descrizione delle vittime e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono riusciti ad individuare i responsabili. Persone già note alle forze dell’ordine per diversi reati. Sulla base delle indagini svolte dai militari sotto la guida della procura di Teramo, il Gip, lo scorso 3 agosto ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina. Tre giorni fa sono stati arrestati