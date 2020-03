Cntrolli in strada anti-Covid-19: ad Acquasparta trovati droga e coltelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUASPARTA Il servizio ordinario di perlustrazione del territorio dei Carabinieri della Stazione di Acquasparta, che prevede anche la verifica del rispetto delle prescrizioni dei decreti volti a contenere il contagio da Coronavirus, ha avuto delle conseguenze impreviste per un uomo di cinquant’anni e una donna di 27. L’uomo, infatti, fermato per un controllo, non ha saputo dare dei motivi validi per giustificare la sua passeggiata; durante il controllo dell’auto i Carabinieri hanno trovato 7 cartucce per fucile e 4 coltelli di diversa grandezza, portati fuori dall’abitazione senza giustificato motivo. La ragazza, invece, sottoposta a ispezione degli effetti personali, è stata trovata in possesso di un grammo di eroina. Entrambi hanno violato il decreto anti Covid-19. L’uomo, inoltre, è stato denunciato per porto abusivo di armi e munizioni; la donna è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti.