Città di Castello, a 85 anni tenta di spegnere l'incendio in casa: intossicato dal fumo

Un uomo di 85 anni è rimasto gravemente intossicato dal fumo dell'incendio del suo appartamento in via Abetone a Città di Castello. L'anziano ha cercato di spegnere le fiamme da solo. Lo hanno soccorso i vigili del fuoco che lo hanno portato in salvo e affidato alle cure del 118 per il ricovero in ospedale. I vigili del fuoco stanno facendo accertamenti per risalire alle caue del rogo che potrebbe essere stato causato da un elettrodomestico. Sul posto anche la polizia.