Un altro negozio, un esercizio di articoli sportivi in via Mentana, annuncia la chiusura. Prima di lui aveva chiuso un locale del centro. Queste due attività non saranno le ultime a cessare, perché per la fine dell'anno, è stata annunciata la chiusura anche di una "storica" libreria di via Mazzini. Non si arresta dunque la crisi del commercio di vicinato che vede il centro svuotarsi. E se è vero che fa più notizia un esercizio commerciale , presente da decenni sul territorio, che chiude rispetto a qualche altro che apre o che si "reinventa", è altrettanto innegabile che si sta assistendo a un proliferare di locali lasciati vuoti. Una moria palpabile e visibile soprattutto in centro. Ai proprietari dei locali si rivolge il sindaco Bandecchi che sfrutta, come consuetudine, i suoi canali social per lanciare un messaggio ad abbassare i canoni di locazione per favorire gli affitti e le attività economiche. «Rilanceremo il commercio di prossimità dice il sindaco ma non si possono continuare a chiedere cifre assurde per una città che deve essere rilanciata. Capisco l'investimento iniziale dei proprietari, che è stato importante, ma continuare a chiedere le cifre che stanno chiedendo, significa avere il negozio continuamente vuoto». Il sindaco quindi parla della città che ha bisogno di essere rilanciata e «ognuno deve fare la propria parte». Quindi avvia una riflessione e sostiene che il negozio chiuso è una rimessa per tutti. «Qualche negozio è vuoto da 6-7 mesi, qualcuno da un anno, ma vi rendete conto? chiede ai proprietari - Ci state pagamento l'Imu che a Terni non costa poco, ci state pagando le tasse, la nettezza urbana. Quel negozio va affittato e bisogna arrivare a un compromesso». Il sindaco porta allora la propria esperienza personale: «quando mi rendo conto che c'è una crisi, affitto i miei negozi a cifre ridotte la stessa cosa dovete fare voi». Bandecchi stima una perdita del valore degli immobili del 30-40% rispetto a tre anni fa. «Bisogna prendere atto prosegue il sindaco che certe situazioni cambiano. Anche io avevo dei ristoranti, un bar che affittavo a più del doppio rispetto ad oggi. Le cose cambiano e bisogna sapersi adattare. Dobbiamo rilanciare Terni portando lavoro aggiunge vanno fatti quindi contratti intelligenti con i quali si dà la possibilità alla persona, all'azienda di avviare la propria attività, e poi si tornerà a guadagnare». Il messaggio non riguarda però solo i proprietari dei negozi in centro. Bandecchi estende il ragionamento ai proprietari degli immobili dei borghi. Anche qui ci sono diverse abitazioni vuote e in abbandono. «Guardate bene tutto ciò che avete nei dintorni perché arriverà un turismo e un turismo forte sostiene il sindaco - quindi cercate di mettere a posto le vostre case nei borghi. Non ve le tenete strette per poi non farci niente: o le vendete a qualcuno che le vuole usare oppure rimettetele a posto, perché questo sarà un mercato estremamente importante».