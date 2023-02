Ternana in vendita: Bandecchi ora ci ripensa e vuole restare socio di maggioranza

I colpi di scena si susseguono, nella vicenda della cessione della Ternana calcio. Ne arriva un altro proprio alla vigilia di Ternana-Cittadella, gara della 7' giornata di ritorno di serie B. Adesso il presidente Stefano Bandecchi ha deciso di restare lui come socio di maggioranza. Dunque, niente più cessione totale della società di via della Bardesca, ma solo della quota di minoranza, facendo restare la maggioranza nelle mani di Unuicusano. Una novità confermata dalla testa Tag24, vicina proprio all'università degli studi Niccolò Cusano. Dunque, adesso, cambiano ancora le care in tavola. Chi vuole trattare la Ternana, non ne tratta l'acquisto a maggioranza e nè al 100%. Ne tratta solo un ingresso come socio di minoranza. Perché la maggioranza resterebbe in mano all'attuale proprietà. La novità in questione può cambiare gli scenari anche tra gli stessi gruppi imprenditoriali che avevano manifestato il loro interesse. Qualcuno di questi si sarebbe già defilato e avrebbe rinunciato. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.