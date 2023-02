Bandecchi: «Ma quali criminali? Rispetto per chi comprerà la Ternana»

Terni colleghi il cervello e ragioni. La Ternana oggi è una società che ha grande valore e chi la rileverà non sarà un criminale. Stefano Bandecchi, presidente del club rossoverde, si sfoga via social, in video. Un Bandecchi arrabbiatissimo, dopo i primi commenti dalla Terni sportiva sui possibili acquirenti. Ci sono, infatti, i primi nomi che circolano e molti ne mettono in dubbio la serietà e l'affidabilità. "Quando io comprai la Ternana - dice Bandecchi - la pagai zero. O meglio, un paio di milioni di debito. Oggi, chi verrà a rilevare la Ternana pagherà cifre da serie A. Per acquisire la Ternana servono più di 20 milioni di euro, più una trentina per gestire l'anno. Perché la Ternana, prima, non valeva una mazza se non l'affetto di chi, falsamente, ha sempre detto che è uguale, in serie A o in Promozione. Oggi, invece ha un valore". Bandecchi spiega questo concetto: "Quando ho rilevato la Ternana, il bilancio della società era di 8 milioni di euro. Oggi il bilancio è di 30 milioni, cioè quasi la metà di quello del Comune di Terni. La Ternana calcio, gestita da Stefano Bandecchi, è la cosa più importante in assoluto che avete a Terni. Io capisco che voi vogliate ambire in alto. E' giusto. Perché vi ho abituato male, vi ho abituato a una Ternana che vi ha fatto portare rispetto, che può ancora giocare i playoff in serie B, fa paura a tanti ed è strutturata e organizzata con un valore enorme". Poi, si rivolge a chi avanza dubbi sull'attendibilità dei soggetti imprenditoriali che sarebbero tra i possibili acquirenti. "Voi - tuona Bandecchi su Instagram - non siete rispettosi di chi un giorno potrà venire ad acquisire la società. Dopo che uno arriva e paga 20 milioni o più, voi dite che è un criminale? Chi comprerà la Ternana non la pagherà con una valigetta piena di soldi, ma con assegni circolari e con bonifici. Siate rispettosi, allora. Anche io, se andate a leggere su internet, sarei uno dei maggiori criminali italiani, un evasore fiscale mostruoso. Ma vedremo, poi, come andrà a finire questa storia, quanti dovranno chiedere scusa e abbassare gli occhi". Chiede rispetto, Bandecchi, per chi verrà al suo posto: "Chi comprerà la Ternana, deve essere rispettato, perché farà uno sforzo enorme per tutti voi. Perché mettere 30 milioni l'anno in una squadra di calcio, non sono bruscolini. E se io uscissi oggi, avrei comunque lasciato a Terni oltre 60 milioni". Chiede alla città, in generale, un cambio di mentalità: "A Terni, tante persone tendono al suicidio e hanno il piacere a stare messi male. Vedo un'immaturità colossale. Si sta facendo del male a una società che dite di amare, ma la state distruggendo con parole eccessive e non giustificate. Io chiedo a Terni di cominciare a collegare il cervello. Avete una squadra che oggi vale più di 24 milioni, avete la possibilità di avere uno stadio nuovo e una clinica. Avete la possibilità di crescere. Smettete di essere provinciali". Infine, il rilancio del suo impegno futuro sul territorio di Terni: "Potete sempre decidere se votare per i vostri soliti politici, o per me. Io non ho timore di vendere la Ternana e restare candidato sindaco. Uomini come me, ne troverete sempre pochi. E comunque, io, sempre a Terni sto".