Cavalli, musica e petardi: la festa di Ap alla Passeggiata di Terni è scoppiata. Il sindaco Bandecchi inaugura il "Giardino degli innamorati"

TERNI - Cavalli, petardi, sbandieratori, sbandieratori a cavallo, musica (il concerto della banda comunale di Terni), palloncini. La festa del partito di Stefano Bandecchi è iniziata. La prima, quella che non si scorda mai. Nel parco pubblico della Passeggiata, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera è festa grande. «La festa della città di Terni» - la chiama Bandecchi. «Io da piccolo sono stato a tutti i festival dell’Unità, dell’Avanti, dell’Amicizia, perché quando si è bambini non si guarda a chi li organizza ma a come sono organizzati e a quello che ci si trova. Perciò – dice al pubblico il sindaco Bandecchi – ho voluto che questa fosse una festa per tutti, non per gli iscritti ad Ap». Bandecchi e il pubblico. Bandecchi che entra nel parco, da via Giannelli, come una star, e che va spedito ad inaugurare il Giardino degli innamorati. Nella città dell’amore poteva mai mancare un Giardino degli innamorati? E visto che ormai la Passeggiata è diventata la culla di tute le iniziative, culturali e non, anche commerciali (ci è stato trasferito a luglio il mercato settimanale), poteva non trovare la sua perfetta collocazione lì? Infatti, per darsi il primo bacio o per scambiarsi la promessa d’amore eterno, dal 29 settembre in poi, ci si darà appuntamento sulla cosiddetta montagnola. Come se, fino ad ora, nessuno si fosse rifugiato lassù per una effusione d’affetto, considerato che la montagnola è percepita dai ternani come un luogo di avventura e di scoperta. Quello è un luogo magico da sempre, come lo è tutto il parco. Che sabato 30 settembre aprirà alle ghiottonerie, alle ore 10,30, con il debutto degli stand gastronomici. Poi di nuovo tutti al trotto in Passeggiata per una iniziativa realizzata in collaborazione con le associazioni “Un cavallo per amico” e “Amici per la coda”. Un assaggio di dibattiti (su sport e cultura) che si concentreranno nell’ultima giornata, lo spettacolo teatrale di e con Stefano De Majo, accompagnato dal violino di Gustavo Gasperini e dalla danza di Anna Prezioso, la ‘Sfilata d’amore sotto le stelle’ all’anfiteatro romano, il dj set di Malcolm Perez. E si arriva a domenica mattina, all’appuntamento con Vittorio Sgarbi, che insieme a Stefano Bandecchi, per dirla alla Parenzo, fanno «una bella coppia». In fondo La Passeggiata è uno spazio ludico ideale per il tempo libero, e anche se i temi trattati saranno di tutto rispetto ci sarà da divertirsi. E non è finita qui: alla festa di Ap in questi giorni si potranno incontrare i supereroi della Marvel.