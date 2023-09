«It Alert? Una bischerata» per il sindaco di Terni Bandecchi, utile solo se si sa cosa fare

TERNI – It Alert fa è la c*** del secolo per il sindaco di Terni Bandecchi, che il 27 settembre a Roma, riceve il messaggio di prova. «Bella rottura di co*****. Se arriva un terremoto il telefono suona, se ci bombardano suona, così oltre il disastro c’abbiamo pure la rottura». L’inedito sistema di allarme pubblico nazionale, sviluppato dalla Protezione Civile non sarebbe affatto quello strumento «molto importante per informare tempestivamente la popolazione in caso di emergenze e disastri». In un post su Instagram, Bandecchi, spiega che anche se il telefono suona la popolazione non sa cosa fare. Che l’Alert è la parte finale di una operazione di sicurezza. Quindi prima deve essere chiara l’operazione a monte: «Se mettessimo in moto un'operazione della Protezione civile di educazione alla difesa dei cataclismi saremmo a posto e questi messaggi sarebbero utilissimi perché arrivano e so cosa devo fare. Così sono una bischerata»