Caso Suarez, a processo ex rettrice, prof e dg della Stranieri. Prosciolta avvocato della Juventus

PERUGIA - Caso Suarez, rinviati a giudizio l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, la professoressa Stefania Spina e il direttore generale dell'Università per stranieri Simone Olivieri.

Lo ha deciso in un'ora di camera di consiglio il giudice Natalia Giubilei, che ha quindi accolto le richieste della procura diretta da Raffaele Cantone, titolare del fascicolo insieme ai sostituti Giampaolo Mocetti e Paolo Abbritti. Le accuse contestate ai tre sono, a vario titolo, falso ideologico, rivelazione di segreto d'ufficio e falso materiale.

Prosciolta, invece, l'avvocato della Juventus Maria Cesarina Turco, come sollecitato nell'ultima udienza dalla stessa procura.

La battaglia sul cosiddetto «esame farsa» del campione uruguaiano (che il 17 settembre 2020 ottenne la certificazione di lingua italiana necessaria per la cittadinanza all'epoca necessaria per un eventuale suo approdo alla Juventus) ora quindi si sposterà in dibattimento, dove le difese sono certe di dimostrare l'estraneità dei loro assistiti.