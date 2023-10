Martedì 17 Ottobre 2023, 11:00

PERUGIA - Qualcuno li chiama “bisonti della strada”, ma visti con tutte le loro decorazioni in quella che può essere considerata una vera e propria esposizione, questi truck meritano sicuramente un appellativo più gentile. Non a caso il raduno annuale organizzato in Umbria, evento unico in Centro Italia, si chiama “Camion sotto le stelle” e anche in questa edizione 2023 si è trasformato in un evento a 360° accompagnato da luci, colori, animazione, spettacoli e una diretta-radio da Bastardo di Giano dell’Umbria.

Un successo di pubblico e partecipanti che premia anni di lavoro di un team composto da Christian Tessaro, Alessandro e Gino Tordi e la collaborazione di Max Radio Classic ed Energy, radio ufficiali e media partner della manifestazione. Decine i camion decorati che hanno risposto all’appello dall’Umbria, ma anche dal resto d’Italia e dall’estero per essere ammirati da migliaia di persone intervenute alla manifestazione che si è svolta nel primo fine settimana di ottobre, da venerdì a domenica. Non solo intrattenimento, col “raduno di camion decorati” che ha fatto da vetrina a decine di aziende locali e nazionali del settore dei truck, degli accessori e della ricambistica. Realtà che hanno approfittato per confrontarsi e parlare anche delle problematiche legate al trasporto su gomma.

E per la prima volta in Italia, ha preso parte al raduno, direttamente dalla Svezia, anche lo SCANIA S770 “frostfire”, vera star della tre giorni. Ammiratissimi anche gli ultimi modelli FORD, MAN e DAF. «Oltre a ringraziare le migliaia di persone che sono intervenute – sottolineano gli organizzatori – un plauso e un ringraziamento va rivolto anche al Comune di Giano dell’Umbria nella persona del sindaco Manuel Petruccioli e di tutta la giunta comunale che si è adoperata per agevolare l’organizzazione dell’evento». Una formula collaudata e una squadra, quella di “Camion sotto le stelle”, pronta già a lavorare all’edizione 2024 che si preannuncia ricca di sorprese e novità.