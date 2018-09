GIANO DELL'UMBRIA - È stato trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena, l'operaio di 43 anni rimasto gravemente ferito nell'infortunio sul lavoro che si è registrato nella tarda mattinata di lunedì a Bastardo di Giano. Il giovane, che stava effettuando un intervento di manutenzione su un quadro elettrico, è stato investito, insieme a un collega di 62 anni, da una forte scossa. L'incidente è avvenuto all'interno dei Molini Farchioni, dove i due manutentori stavano lavorando per conto di una ditta esterna. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Foligno, dove i medici hanno disposto il trasferimento a Cesena per il più giovane. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell'infortunio sul lavoro. Sul posto sono intervenuti, carabinieri, vigili del fuoco, 118 e servizio di Igiene e Prevenzione della Asl.



Luned├Č 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:51



