Roma, al museo Macro di via Nizza in mostra le opere realizzate dai ragazzi delle scuole del municipio

Il museo Macro di via Nizza 138, situato a pochi metri da viale Regina Margherita nel II municipio Trieste - Salario, dal 7 al 12 marzo in occasione della Festa della donna, esporrà 12 sedie artistiche nella mostra dal titolo “La Violenza non è amore”. Le opere realizzate dai ragazzi delle scuole del municipio, simbolo del rifiuto di ogni forma di violenza esercitata su una donna sono state le vincitrici del concorso che dà il nome alla mostra e dal quale sono scaturiti lavori di diverse forme espressive, tra le quali poesie, racconti, disegni, lavori multimediali, per questa VII edizione gli studenti hanno colorato e decorato le sedie che andranno in esposizione. Una sedia artistica “campione” - quella realizzata dagli alunni dell’I.C. “Luigi Settembrini” invece è stata scelta per essere esposta il 6 marzo alla manifestazione “Arte: sostantivo femminile”, organizzata dall’Associazione Amici dell’Arte Moderna a Valle Giulia nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea in viale delle Belle Arti 131. Le 6 scuole del II municipio che hanno partecipato al concorso sono state: la "Luigi Settembrini" - scuola secondaria di primo grado plesso di via Sebenico; la "Via Tiburtina Antica, 25" - scuola primaria "A. Saffi", scuola secondaria di primo grado "G. Borsi"; la "Falcone e Borsellino" – scuola secondaria di primo grado plesso via Giovanni da Procida; la "Piazza Winckelmann" - scuola secondaria di primo grado plesso piazza Winckelmann; la "Montessori - Maria Clotilde Pini" scuola primaria plesso S. Maria Goretti, scuola dell'Infanzia "Casa dei Bambini", scuola primaria "Villa Paganini" e la “Via Micheli” - scuola secondaria di primo grado “Guido Alessi”.