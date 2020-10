AMELIA 86 chilometri di aria pura e grande bellezza. Un’idea nata da chi la montagna ce l’ha nelle gambe e nel sangue che sta riscuotendo un grande quanto inaspettato successo. Menti e cuori del progetto Marco Fioroni e Gabriele Marcheggiani che un pomeriggio d’estate del 2019 hanno dato corpo ad un sogno, per dirla con le loro parole “un pò balzano, un pò folle”. «Sulla carta -racconta Gabriele- il percorso era di quasi 200 chilometri e comprendeva tutta la zona sud dei monti Amerini. Ma poi i problemi logistici ed economici ci hanno costretto a tagliare». Ne è venuto fuori un percorso ad anello che parte e finisce a Tenaglie, abbraccia le cime del Croce di Serra e del Melezzole e attraversa i comuni di Montecchio, Guardea e Baschi. «Da subito abbiamo coinvolto le amministrazioni dei comuni e i gestori delle attività -spiega- che hanno dato in blocco la loro adesione». Si è creata una bella sinergia, le amministrazioni hanno messo a disposizione locali inutilizzati da adibire ad ostelli, gli agriturismi e i b&b hanno accettato di offrire soggiorni a prezzi calmierati, idem i ristoratori. Ne è venuto fuori un “cammino”in piena regola, con tanto di credenziale da richiedere prima di cominciare e che dà diritto all’alloggio presso strutture donative e agli sconti per tutte le attività convenzionate. «Il documento- precisa - è ispirato a quello del Camino di Santiago così come il percorso che essendo strutturato come il Cammino è anche un ottimo allenamento per chi volesse affrontare in futuro tale esperienza». Da manuale, l’anello si compie in circa quattro giorni «ma - dice Marcheggiani- ognuno segue il suo ritmo. Si può affrontare a tappe, ognuna a se stante. Ci si può organizzare in gruppi, richiedere una guida escursionistica oppure utilizzare il sistema di tracciamento gps». Tenaglie, Toscolano, Melezzole, Morruzze, Morre, Tenaglie e poi ancora Acqualoreto, Civitella del Lago attendonoTantissime se pensiamo che persone che abitano a poche decine di chilometri dal percorso, fino ad oggi non sapevano neanche che questi luoghi esistessero”. i camminatori come piccole gemme incastonate fra boschi di lecci e castagni.

«Non è raro camminare per ore senza incontrare nessuno -prosegue Gabriele- e proprio questo rende l’esperienza “quasi salvifica -scrivono i suoi creatori- per il corpo e per lo spirito, un ritorno ai ritmi lenti delle stagioni, ai suoni e ai colori di Madre Terra». Una sorta di viaggio fuori dal tempo alla scoperta di un territorio unico nel suo genere, tra i meno conosciuti e meno frequentati dell’Umbria. Un panorama per ogni versante, intatto e incantevole. Presentato il 22 febbraio scorso, il Cammino dei Borghi Silenti si è affacciato al grande pubblico in piena emergenza sanitaria che però, paradossalmente, potrebbe avergli dato anche una mano. «Da giugno -chiude Gabriele- abbiamo avuto oltre 500 presenze.Tantissime se pensiamo che persone che abitano a poche decine di chilometri dal percorso, fino ad oggi non sapevano neanche che questi luoghi esistessero».

