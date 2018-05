Bevagna, tutto pronto per “Arte in Tavola”

BEVAGNA - La nuovissima edizione di Arte in Tavola è pronta a riempire di gusto, cultura e allegria le vie di Bevagna, dal 18 al 20 maggio prossimi. La manifestazione del Comune di Bevagna è stata rivista nella forma e nella sostanza grazie alla collaborazione con Epta Confcommercio Umbria e al contributo di Regione Umbria e GAL Valle Umbra e Sibillini. Il pubblico troverà ad attenderlo un ricchissimo calendario di appuntamenti e tante interessanti novità per gustare a pieno la città e i prodotti delle aziende del territorio. L’evento parte in grande stile giovedì 17 maggio alle ore 20.00 con una la serata inaugurale che prevede una combinazione vincente: una golosa cena con piatti curati in ogni dettaglio e prodotti di alta qualità, unita all’affascinante spettacolo di Andrea Paris. Venerdì 18 si comincia alle 10.30 presso le Logge del Mercato Coperto con il convegno “A tavola con i prodotti locali”. Per gli appassionati di cucina o i curiosi arriva poi Arte in Tavola Lab, degustazioni gratuite guidate da grandi Chef presso il Mercato Coperto di Piazza Filippo Silvestri. Ogni giorno appuntamenti unici e imperdibili con le eccellenze locali a partire dalle 17.00 di venerdì fino alle 17.00 di domenica. I posti disponibili e interamente gratuiti sono 50, per prenotare basta chiamare lo 075.5005577 o recarsi presso il Mercato Coperto nei giorni di evento. Domenica 20 maggio alle 16.00 sarà la volta dei bambini con Arte in Tavola Kids, il laboratorio gratuito curato da FIDA Confcommercio per ben 20 bambini. Informazioni e prenotazioni allo 075.5005577 o presso il Mercato Coperto nei giorni d’evento. Inoltre, per chi desidera continuare a gustare le specialità del territorio è possibile visitare l’Osteria delle Paste, l’Osteria delle Carini e lo Spuntino dell’Oste (venerdì dalle 18.00 alle 22.00; sabato e domenica dalle 11.00 alle 22.00). Sarà anche possibile assaggiare “I piatti di Arte in Tavola” presso i ristoranti del borgo e scoprire le tante eccellenze presenti in questi tre giorni a Bevagna: olio, confetture, vino, lumache, zafferano, carne Chianina, nocciole, tartufo, ortaggi, legumi e cipolle riempiranno, infatti le vie del centro. A rendere ancora più stimolante l’esperienza del visitatore ci saranno poi il Mercato delle tipicità dell’auditorium Santa Maria Laurentina, il Mercatino Street Art di Piazza Spetia, gli appuntamenti storici e culturali di Visitiamo Bevagna, per scoprire storia e cultura della città, e l’Urban Trek, quattro visite guidate gratuite (sabato alle 11.00 e alle 17.00 e domenica alle 11.00 e alle 16.00) per immergersi nelle vie di Bevagna. Ad Arte in Tavola sarà protagonista anche la musica con due concerti in Piazza Filippo Silvestri: venerdì 18 alle 21.00 saranno i Lola Swing ad aprire le danze, mentre sabato calcheranno le scene gli Oskuri Figuri. Sabato e domenica non mancheranno poi gli artisti di strada: Tino Fimiani, la Happy Band e la P-Funking band coinvolgeranno il pubblico con la loro bravura e allegria. Nell’ultimo giorno della manifestazione sarà possibile assistere anche a due spettacoli presso il teatro Francesco Torti: alle 17.00 il Gruppo Culturale Mai Silenzio porterà in scena Un Paese Colore del Vino mentre alle 21.00 sarà la volta di Tino Fimiani con One Man Show. Arte in Tavola è questo e tanto altro. Tutti a Bevagna dal 18 al 20 maggio, una città tutta da gustare.

