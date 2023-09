Bandecchi in panchina in Ternana-Reggiana, la società smentisce: «Non ci andrà»

Stefano Bandeccchi in panchina allo stadio Liberati per Ternana-Reggiana? No. Non ci sarà. Lui lo ha annunciato ed era sicuro di poterci andare. Invece, la Ternana calcio diffonde una nota nella quale spiega che Bandecchi, ora sindaco di Terni e non più presidente della società rossoverde, in panchina non ci andrà. Dagli uffici di via della Bardesca, sede della società stessa, si fornisce una precisazione scritta, diffusa attraverso i canali ufficiali. «L’ex presidente rossoverde e attuale sindaco di Terni Stefano Bandecchi - spiega la dirigenza delle Fere - non siederà in panchina in occasione della gara con la Reggiana, in programma sabato 30 settembre alle 16,15 allo stadio Libero Liberati. Il primo cittadino, non solo in veste ufficiale ma anche di acceso tifoso delle Fere, sarà comunque al fianco della squadra e di tutta la società per offrire il proprio, gradito sostegno, in questo momento delicato dal quale, siamo certi, i ragazzi in campo sapranno uscire alla grande». Dunque, Stefano Bandecchi dovrebbe comunque essere presente, magari in tribuna accanto al presidente Nicola Guida. Potrebbe far sentire la sua vicinanza alla Ternana anche con una visita alla squadra, che lo stesso primo cittadino dice di essere intenzionato a fare proprio nell'allenamento di rifinitura che precede la sfida con la Reggiana. Ma nonostante avesse avuto la disponibilità di massima dal presidente Guida ad andare in panchina, alla fine non è stato possibile permettere questa sua presenza accanto a mister Cristiano Lucarelli e alla squadra. Il campo per destinazione, infatti, è accessibile nelle gare ufficiali ai soli tesserati delle società contendenti.