Clamoroso Bandecchi, il sindaco torna a vedere la Ternana dalla panchina

Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni, di nuovo in panchina allo stadio Liberati sabato 30 settembre per Ternana-Reggiana? Lui che in panchina non ci va più da quando non è più presidente della Ternana calcio? Per quanto ci si possa sorprendere, a quanto pare è proprio così. O almeno, lui stesso lo rivela. Prima al sito Tag24, vicino all'Unicusano da lui stesso fondata. Poi, però, lo conferma anche al Messaggero. «Vi assicuro - dice, intanto - che posso farlo. Non vado in panchina per cambiare aria, ma per vincere. O meglio, per tentare di vincere. Sarò insieme a mister Cristiano Lucarelli per dare una mano a lui e alla squadra. Una mano morale, intendo, visto che non ho competenze calcistiche rispetto a lui. La Ternana di quest'anno, secondo me, con tanti giovani brillanti, può dare tanto. Fino a qui, ha solo inciampato. Avrebbe potuto raccogliere di più già in tre o quattro partite giocate. Io sono sindaco di Terni, la Ternana è importantissima per Terni, ho stima per il presidente Nicola Guida e ho stima per l'allenatore». E poi, anche un altro invito ai tifosi: «La squadra gioca per loro. Spero che arrivino numerosi. Sento di tanti di loro che non vogliono andarci. Invece, questo è il momento di dimostrare la vicinanza alla squadra. Se poi vogliono starsene a casa... beh, io ho vinto da presidente un campionato con nessuno sugli spalti». Per andare in panchina, il sindaco ha chiamato il presidente Guida: «Prima di tutto, ho chiamato lui per chiedergli il permesso. Lui mi ha detto che se Lucarelli non avesse avuto nulla in contrario, non ci sarebbero stati problemi. Ho chiamato Lucarelli, lui mi ha detto che è d'accordo e che è felice della cosa. E allora vado in panchina. E' un'ospitata nei miei confronti, autorizzata dai vertici».