Coppia di anziani positiva Covid a Porano. La donna trovata morta, da ore non rispondevano alle chiamate

Il corpo senza vita di una anziana donna è stato rinvenuto all'interno della propria abitazione di Porano, in località Borgo Hescana, nella tarda mattinata di martedì 30 marzo. Ad allertare i soccorsi alcuni familiari. La coppia, di origini laziali, lei 78 anni e lui 85, si trovava in isolamento contumaciale a casa a causa del contagio da Covid-19 e la positività di entrambi, e da qualche ora non rispondeva alle chiamate dei familiari.

Nonostante la tempestività dell'intervento dei Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziana. Il marito, invece, è stato preso in cura dai sanitari.

(notizia in aggiornamento)

