Arrestato il marito di Barbara Corvi, la sindaca di Amelia: «Una storia mai caduta nel dimenticatoio»

«Una storia mai finita nel dimenticatoio nonostante siano passati tanti anni, grazie alla famiglia, all'associazione Libera, a quelle delle donne e anche alla città di Amelia». Con queste parole la sindaca di Amelia, Laura Pernazza accoglie la notizia dell'arresto del marito di Barbara Corvi, Roberto Lo Giudice. Barbara Corvi era una giovane donna scomparsa da casa nel 2009 senza lasciare tracce. Il marito cercò di far passare la scomparsa come un allontamento volontario ma la famiglia non ci ha mai creduto. «Sono fiduciosa - ha proseguito la sidaca Pernazza - che questo caso abbia gli esiti sperati e che la famiglia, dopo tanto dolore, trovi un po' di pace nonostante la tragedia che ha vissuti»

APPROFONDIMENTI AMELIA Barbara Corvi, svolta nella scomparsa a Terni: dopo 12 anni arrestato... UMBRIA Scomparsa di Barbara Corviil sindaco di Amelia Laura... EVENTI Barbara Corvi, prima donna umbra inserita nell'elenco delle...

© RIPRODUZIONE RISERVATA