Barbara Corvi, svolta nella scomparsa a Terni: dopo 12 anni arrestato il marito Roberto Lo Giudice

AMELIA In seguito alle indagini dei carabinieri coordinate dal procuratore Alberto Liguori è stato arrestato il marito di Barbara Corvi scomparsa nel nulla il pomeriggio del 27 ottobre 2009 dalla sua casa di Montecampano, un paese a pochi chilometri da Amelia. Si tratta di Roberto Lo Giudice che era indagato da oltre sei mesi per il reato di omicidio volontario. La famiglia e i tanti amici della donna sono sempre stati convinti che Barbara non si sia allontanata spontaneamente da Montecampano. L'ultimo a vederla è stato proprio il marito Roberto Lo Giudice.

APPROFONDIMENTI BARBARA CORVI Barbara Corvi, arrestato il marito in Umbria UMBRIA Scomparsa di Barbara Corviil sindaco di Amelia Laura... EVENTI Barbara Corvi, prima donna umbra inserita nell'elenco delle... IL CASO Arrestato il marito di Barbara Corvi, la sindaca di Amelia:... CRONACA Amelia, svolta nelle indagini sul caso di Barbara Corvi. La... IL CASO Arrestato il marito di Barbara Corvi, Cardinali (Libera Umbria):...

Napoli, Arianna suicida per i continui maltrattamenti: il compagno condannato a 19 anni

Quel marito per cui Barbara da ragazzina aveva lottato contro la sua famiglia che non lo accettava. Non accettava quell'uomo arrivato dalla Calabria con un cognome pesante legato a doppio filo con la 'Ndrangheta. In cerca di lavoro e lo aveva trovato proprio presso la famiglia di lei. Poi l'amore con una ragazzina di appena 15 anni. E la vita insieme: due figli e un negozio da gestire in centro, prima dei genitori di lei. Gli anni

passano e gli affari che che vanno a rotoli, tanto che i due decidono di intestare il negozio al figlio grande per evitare il crack. Problemi economici e non solo. Barbara il giorno prima di sparire aveva confessato al marito di avere una relazione extraconiugale. Poi la lite davanti ai genitori con lui che le ha frantumato il telefonino cellulare. Il giorno dopo la scomparsa. Roberto Lo Giudice era però indagato ufficialmente solo dopo pochi mesi, grazie alle dichiarazioni di un parente. Le indagin accurate della Procura e l'arresto scattato questa mattina all'alba . Alle 12 il procuratore capo Alberto Liguori racconterà i pericolari delle indagini.

La svolta nelle indagini. In estate c'era stata una svolta nelle indagini. A luglio Maurizio, pentito di ‘ndrangheta che vive nello spezzino, insieme ai suoi legali, Jacopo Memo e Giorgio Colangeli era arrivato nella caserma di via Radice per essere sentito dal procuratore Alberto Liguori. Non aveva voluto testimoniare ma il segnale che le indagini sul caso della donna scomparsa erano in corso fu chiaro. Quelle carte, rimaste ferme per quasi un decennio, nonostante gli appelli dei familiari, che mai avevano creduto alla scomparsa volontaria della figlia, delle associazioni di donne e gli appelli dell'associazione Libera, erano state riprese in mano da magistratura e carabinieri.

Vittima di mafia. Il 21 marzo scorso, nell’elenco dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, è stato inserito anche quello di Barbara Corvi. In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia, è stato letto anche il nome della trentacinquenne amerina svanita nel nulla il pomeriggio del 27 ottobre 2009. «Accogliamo con profonda emozione questa notizia, che ha un forte valore per tutte e tutti noi - avevano commentato da Libera Umbria- perché la storia di Barbara è costitutiva del nostro impegno, di una memoria strettamente connessa alla richiesta di verità e di giustizia. Perché la storia di Barbara Corvi apre uno spaccato importante nella riflessione sulle donne e sulle relazioni impregnate di potere mafioso. Perché per la prima volta, in questo importante elenco che nasce dalla volontà di dare nome e dignità a tutte le storie delle vittime innocenti delle mafie, compare una storia della nostra regione»

Ultimo aggiornamento: 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA