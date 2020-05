Ancora un aiuto per l’ospedale di Terni: Eskigel e dipendenti donano cinquemila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa volta è stata l’Eskigel, la “multinazionale” del gelato, che opera concretamente con lo stabilimento di Terni, ha fornire apporto all’ospedale cittadino per un aiuto concreto. Cinquemila euro è stato il frutto della raccolta che ha visto insieme azienda e i circa duecento lavoratori e lavoratrici. Quei soldi contribuiranno all’acquisto di dispositivi per far fronte alle necessità legate all’emergenza. Tra l’altro l’Eskigel è stata oltremodo sensibile alla pandemia riuscendo a non interrompere nemmeno per un momento la produzione adottando qualsiasi azione per impedire il contagio. L’azienda che fa parte del gruppo internazionale Froneri non è mai ricorsa agli ammortizzatori sociali.Fin dai primi giorni di marzo l’azienda aveva, infatti, adottato tutte le precauzioni per consentire ai dipendenti di continuare a lavorare in sicurezza: presidi di protezione individuale, sanificazione degli ambienti, rispetto delle distanze minime nell’esecuzione delle attività lavorative, smart working.In tutto questo periodo è stata mantenuta costante l’interlocuzione con le Autorità locali e con le rappresentanze sindacali, con le quali l’azienda tiene incontri a cadenza regolare per monitorare la situazione e gestire in sicurezza l’attività lavorativa.