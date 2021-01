Anagrafe on line: dal 15 gennaio nuovi servizi

TERNI Un altro tassello si aggiunge all’offerta dei servizi on line realizzati dal Comune di Terni. Dal 15 gennaio sarà attivo all’interno del sito istituzionale www. comune.terni.it il nuovo applicativo per la presentazione delle istanze demografiche direttamente on line, in piena sicurezza, senza doversi recare agli sportelli fisici, evitando code e tempi di attesa. Potranno essere presentate on line:

• cambi di residenza

• dichiarazioni di convivenza di fatto

• dichiarazioni di rinnovo del permesso di soggiorno

• richieste per l’ottenimento dell’attestazione del diritto di soggiorno permanente

• richieste di copie integrali, estratti e certificati di stato civile

• richieste di variazione delle generalità nelle registrazioni anagrafiche.



L’obiettivo è quello di semplificare e accompagnare i cittadini nella compilazione delle diverse richieste. L’applicativo guida l’utente indicando di volta in volta i documenti da allegare a seconda delle specifiche istanze, limitando al minimo la possibilità di dimenticanze o errori.

Si potrà accedere al servizio sia direttamente, senza autenticazione, sia autenticandosi tramite SPID. In questo secondo caso il cittadino potrà salvare e consultare le istanze ancora in fase di compilazione e quelle già inviate oltre a integrare le proprie dichiarazioni e ricevere comunicazioni e certificazioni da parte dell’ente.

Per utilizzare il servizio non sarà più necessario acquisire preventivamente il modello ministeriale: basterà collegarsi tramite un pc, indicare la modalità di accesso scelta (con o senza autenticazione), selezionare la tipologia di domande che si vuole presentare e seguire tutti gli step guidati, fornendo le informazioni e allegando i documenti richiesti. Una volta giunti al termine il sistema permetterà di scaricare il modulo già compilato con tutte le informazioni inserite, che dovrà essere firmato da tutte le persone maggiorenni interessate dalla pratica, scansionato e allegato. L’applicativo provvederà a inoltrare l’istanza inviando contestualmente al cittadino una ricevuta di conferma.

In caso di dubbi nella compilazione è possibile richiedere assistenza telefonica allo Sportello del cittadino allo 0744 432201, all'ufficio anagrafe 0744 549250 e 0744 549265, allo stato civile ai numeri 0744/549273 0744/549258 0744/549275 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, 30 – martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30.

Il servizio attivo da 15 gennaio rappresenta un’ulteriore modalità di consegna delle domande, che si aggiunge a tutti gli altri canali per l’inoltro già attivi, come l’invio tramite pec all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it o via e-mail rispettivamente agli indirizzi:

- cambiresidenza@comune.terni.it (per le dichiarazioni di residenza e quelle di convivenza di fatto e per l’ottenimento dell’attestazione del diritto di soggiorno permanente);

- anagrafe@comune.terni.it (per le richieste di variazione delle generalità nelle registrazioni anagrafiche e il rinnovo del permesso di soggiorno);

- statocivile@comune.terni.it (per le richieste di copie integrali, estratti e certificati);



