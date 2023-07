Roma, forza distributore bevande con piede di porco all'ufficio anagrafe in via Petroselli e ruba monetine: preso

Un furto che non t'aspetti, visto che è avvenuto in un luogo sempre pullulante di persone. Teatro, nel pomeriggio di venerdì scorso, è stato infatti l’ufficio anagrafe di via Petroselli. Un colpo poi fallito che ha portato l’arresto del reponsabile, un cittadino senza fissa dimora.

Alcuni - attoniti - cittadini in fila agli sportelli hanno infatti visto l'uomo entrare nella struttura che, armato di un piede di porco, ha iniziato forzare un distributore automatico di cibo e bevande facendo incetta di monetine. «Abbiamo avvisato immediatamente il 112 del comando di piazza Venezia che è riuscita a rintracciarlo». Si tratta di un 33enne afgano. Le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare i 110 euro in monete asportate poco prima, rintracciando il balordo in via dei Fori Imperiali. Arrestato, è accusato di furto aggravato.