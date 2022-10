Amerino, torna "Puliamo il Mondo". Legambiente e scuole a caccia di rifiuti nei boschi

Torna il progetto Puliamo il Mondo. Legambiente Amelia e le scuole del comprensorio tornano nei boschi a caccia di rifiuti abbandonati.

Si tratta della ventinovesima edizione organizzata dal circolo Legambiente Amerino in collaborazione con l’istituto comprensivo di Attigliano-Guardea, che parteciperà con le scuole elementari di Attigliano e Penna in Teverina e le scuole medie ed elementari di Giove, Guardea, Alviano e Lugnano. Per Amelia parteciperanno la scuola media Augusto Vera e la scuola elementare di Fornole.

Domani, mercoledì 5 ottobre gli alunni della scuola elementare di Fornole si impegneranno a ripulire il parco San Silvestro, mentre giovedì 6 ottobre gli alunni delle seconde classi della scuola media Vera di Amelia ripuliranno le aree verdi e alcune vie dove i ragazzi hanno individuato la presenza di rifiuti.

In data da definire i volontari di Legambiente saranno impegnati nella “caccia al rifiuto”, la tradizionale iniziativa di ripulitura dei boschi a partire dalle segnalazioni inviate dai cittadini.