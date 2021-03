Amelia, traslocano i Vigili del Fuoco. Inaugurata la nuova caserma.

AMELIA I Vigili del Fuoco traslocano nella nuova caserma. Dopo 27 anni la squadra amerina lascia la storica caserma di via Nocicchia in favore della nuova sede ubicata in viale Europa.

Questa mattina, alla presenza del Comandante provinciale Cuglietta è stato effettuato il trasferimento di uomini e mezzi.

Era il 1° Giugno 1994 quando il primo insediamento permanente Ministeriale nel territorio Amerino varcò il portone di via Nocicchia. Con il passare degli anni però, quella prima sede non è stata più in grado di sostenere adeguatamente le aumentate esigenze, perciò la decisione di cambiare. Contrariamente alla vecchia sede infatti, ubicata in un contesto molto urbanizzato e di forte promiscuità con altre attività limitrofe, la nuova struttura si trova in posizione ideale rispetto alle direttrici viarie che collegano i vari comuni serviti dal distaccamento di Amelia.

«La nuova caserma, ex sede del Corpo Forestale dello Stato, -hanno dichiarato in un comunicato- rappresenta una sede ottimale, dotata di ampi spazi e di tecnologie al passo con i tempi ed essendo di proprietà del demanio porta ad un risparmio di risorse economiche per la pubblica amministrazione». Piena soddisfazione è stata espressa anche da parte del Comandante Cuglietta che ha voluto presenziare personalmente alle operazioni di trasferimento e ringraziare l’Amministrazione Comunale per la collaborazione che ha sempre dimostrato nei confronti dei Vigili del Fuoco nonché tutto il personale che con spirito collaborativo e abnegazione ha reso possibile il raggiungimento di tale obiettivo.

