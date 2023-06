Amelia, fugge all'alt dei carabinieri perchè guida un'auto sotto sequestro

AMELIA Scappa all'alt dei carabinieri. Denunciato un egiziano alla guida di un'auto già sotto sequestro. Una situazione emersa durante un normale controllo stradale quando i carabinieri della compagnia di Amelia hanno tentato di fermare un'auto in transito sulla provinciale amerina. Alla guida un venticinquenne di origini egiziane che però, alla vista dei militari, anzichè accostare ha premuto il piede sull'acceleratore tentando di scappare con una serie di sorpassi anche in curva. I militari, una volta raggiunto e fermato, hanno visionato i documenti e appurato che il veicolo già due mesi fa, era stato sottoposto a sequestro amministrativo perchè sprovvisto di copertura assicurativa, e a fermo amministrativo per guida senza patente.

Nel corso del controllo, il venticinquenne ha esibito un permesso di guida internazionale ma è emerso che la macchina era comunque senza assicurazione.

Per questo, il veicolo è stato affidato a un custode ai fini dell'alienazione e il permesso di guida ritirato e inviato alla prefettura di Terni. Il ragazzo è stato denunciato.