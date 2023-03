Amelia, rifiutano di dargli i soldi per la droga, aggrediti dal figlio che viene arrestato e portato in comunità

AMELIA Rifiutano di dargli i soldi per la droga. Botte e violenza contro i familiari. Arrestato un ventunenne amerino. Un atteggiamento reiterato nel tempo, tanto da ridurre i familiari in un grave stato di ansia. Per questo il ragazzo è stato trasferito ai domiciliari in una comunità di recupero.

L'indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Amelia in collaborazione con militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della medesima compagnia, ha preso il via da un intervento effettuato nel gennaio di quest’anno.

All'epoca, a seguito di una richiesta di aiuto fatta al 112, alcune pattuglie della Compagnia di Amelia avevano raggiunto l'abitazione della famiglia dove il ragazzo, completamente fuori controllo, aveva provocato danni all'appartamento scagliandosi anche contro i familiari. Una furia che il giovane, prima che i sanitari riuscissero a sedarlo, aveva riversato anche contro i Carabinieri tanto da rendere necessarie anche per loro le cure ospedaliere.

Attraverso una minuziosa raccolta di dati e l’ascolto di numerosi testimoni gli investigatori hanno ricostruito mesi e mesi di maltrattamenti, soprusi e percosse ai danni della famiglia.

Le indagini hanno consentito di accertare che alla base del comportamento violento del ragazzo c'è una marcata dipendenza da alcol e sostanze psicotrope. A scatenare la sua furia infatti, il rifiuto dei familiari a dargli il denaro per acquistare sostanze stupefacenti.

Alla luce della reiterazione del reato e del pericolo per l'incolumità dei familiari, il giovane è stato condotto presso una comunità di recupero in regime di arresti domiciliari.