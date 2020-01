Il Salvadanaio della Salute dona materiali e presidi medici alla postazione mobile del 118 di Amelia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Nuova donazione da parte dell'Associazione Salvadanaio della Salute. A beneficiarne la postazione 118 di Amelia che ha ricevuto materiali e presidi che permetteranno di sostituire i vecchi usurati all’interno dell’ambulanza medicalizzata, per un servizio più efficace ed efficiente. Telo portaferiti, zaino di soccorso, saturimetri portatili, targhette Start per le maxi emergenze sono solo alcuni degli strumenti che l'associazione, nata nel 2004 con lo scopo di dare un contributo attivo alla vita della città e specificatamente alla salvaguardia della salute, ha portato in dono ad Amelia durante la cerimonia che si è svolta il 28 dicembre scorso presso la Sala Riunioni dell’Ospedale di Amelia. Nel corso degli anni, l'associazione ha donato un Videodermatoscopio Digitale per la diagnosi precoce del Melanoma Cutaneo alla Dermatologia, un Microtomo Congelatore per esami di extemporanea durante l’intervento chirurgico nella Sala Operatoria, 5 Defibrillatori Portatili in collaborazione con il Comune di Amelia nell'ambito del progetto di prevenzione "Amelia Città del Cuore", Pompe ad Infusione Continua per l’Oncologia, e altri materiali per il potenziamento dei servizi di prevenzione e cura organizzati per l'Ospedale Santa Maria dei Laici di Amelia a beneficio dell’intera popolazione. "Ormai da tempo -spiegano all'associazione - veniamo contattati direttamente da chi è interessato a dotarsi o a rinnovare strumentazioni utili a tutta la popolazione amerina nell'ambito della cura e della salute. Dopo attenta valutazione da parte di tutti i membri dell’associazione, si procede alla ratifica dell'obiettivo e all'acquisto di quanto necessario per raggiungerlo". "Tutto ciò - specificano ancora dall'associazione- è possibile grazie alla raccolta fondi in occasione di nostre iniziative oppure di quelle di altre associazioni del territorio Amerino che organizzano a nostro beneficio diversi eventi. Senza dimenticare -chiudono - le donazioni dei privati cittadini non ultima quella effettuata dai familiari della defunta Valentina Guerrini". Per chiunque volesse donare, la raccolta è sempre aperta. E' possibile dare il proprio contributo effettuando un bonifico presso la Cassa di Risparmio di Orvieto sul Conto Corrente intestato a Associazione Salvadanaio della Salute IBAN IT86Q0622072530000001100564.