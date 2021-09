Amelia, Luca Manfredi dona cento chili di pasta alle famiglie in difficoltà.

Lunedì 27 Settembre 2021, 20:55

AMELIA Cento chili di pasta per le famiglie bisognose di Amelia. L'attore e regista Luca Manfredi ha deciso di donare il premio ricevuto nell'ambito della manifestazione "I Primi d'Italia" alle famiglie in difficoltà che risiedono nel comune di Amelia. Nel corso della kermesse gastronomica, Manfredi ha presentato il libro "Un friccico nel core" uno spaccato sull'indimenticabile Nino offrendone un ritratto inedito ed emozionante e durante la cerimonia di premiazione ha annunciato l'intenzione di devolvere quanto ricevuto in beneficenza. Nel caso specifico, i cento chili di pasta, saranno impiegati per comporre i pacchi alimentari che tutt'ora l'Amministrazione Comunale amerina sta distribuendo alle tante famiglie messe in ginocchio dalla pandemia.