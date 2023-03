Amelia, Leo Gassman testimonial contro le droghe. Visita alla Comunità Incontro

AMELIA Leo Gassmann a Molino Silla. Reduce dal Festival di Sanremo il giovane cantautore romano si è recato alla Comunità Incontro.

Un evento che rientra nelle attività promozionali del Progetto MeetLife la prima piattaforma interattiva contro le dipendenze finanziata dal dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ideata dalla Comunità Incontro Onlus.

Leo Gassmann, in veste di “testimonial” del progetto per un giorno, ha voluto condividere attraverso i social un messaggio contro l’uso delle sostanze.

Qui il suo video messaggio

Durante la visita Gassman ha provato gli strumenti di MeetLife e le applicazioni di realtà aumentata progettate per ricreare gli ambienti di rischio e la presenza interattiva sui social più seguiti dai ragazzi.



In questi giorni sono in corso anche gli incontri nelle scuole del territorio, per portare in aula un’adeguata informazione contro le dipendenze e l’uso delle sostanze.