Amelia, "leadership" e "team building", studenti delle superiori protagonisti del progetto organizzato da Rotary Club e Comunità Incontro

AMELIA Un concerto per celebrare la conclusione del progetto “Sport e attività di sviluppo e di leadership: qualità da Manager!”. Una serata evento, ospitata nella sede della Comunità Incontro a Molino Silla, come momento conclusivo di un percorso che ha visto protagoniste numerose scuole superiori del ternano, messe in rete dal Rotary Club di Amelia e Narni sullo sviluppo di tematiche quali la “leadership positiva” e il “team building”.

Un'iniziativa durante la quale gli studenti sono stati sollecitati ad essere protagonsti di se stessi e della propria vita, stimolando ognuno a dare il meglio di sé in contesti di gruppo, quali quelli dello sport e della musica.

La stessa Comunità Incontro, ha seguito il progetto portandovi all'interno i suoi valori, come la lotta alle dipendenze di ogni tipo, e l'esempio, in tema di leadership positiva, di Don Pierino Gelmini, fondatore della Comunità nel 1963.

Durante il concerto, nel coro e nell'orchestra, si sono esibiti i giovani che seguono i corsi del Liceo musicale Angeloni, riuniti nella “High School Band”.

Nel corso della serata si è svolta la premiazione degli studenti che si sono misurati nelle varie competizioni sportive.