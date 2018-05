di Francesca Tomassini

AMELIA – Tutto è ormai pronto per il passaggio della mitica 1000Miglia. Domani pomeriggio il "museo viaggiante unico al mondo" come lo definì Enzo Ferrari, sfreccerà per le vie della città. Quattrocentocinquanta auto provenienti da 45 paesi dei cinque continenti, 75 marche automobilistiche, a cui vanno aggiunte 130 Supercar con 30 Mercedes e 100 Ferrari. Queste le cifre della 91° edizione della corsa più bella del mondo. Una gara ineguagliabile, il cui fascino senza frontiere ha attraversato immutato quasi un secolo di storia. Ad accogliere gli equipaggi saranno una rappresentanza del corteo storico e delle contrade e il Gruppo Sbandieratori e Armata Medievale città di Amelia. L'arrivo della carovana, previsto per le 17,30 circa, sarà preceduto dal tributo Ferrari Mercedes con circa 130 vetture. In Piazza XXI Settembre sarà effettuato il controllo a timbro delle auto in gara e i concorrenti riceveranno olio e una confezione speciale di fichi girotti, già prodotto ufficiale della corsa nel 1930 quando il pilota ternano Mario Umberto Borzacchini lì porto con sè a Brescia. Grande mobilitazione di uomini e mezzi per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza e limitare i disagi per la cittadinanza. Dalle 14,00 alle 22,30 chiuse al traffico le principali arterie di traffico cittadino. Due le auto che l'amerina Scuderia Traguardo metterà su pista. Una OM del 1927 (lo stesso modello che vinse la prima edizione della corsa ndr) e una Lancia Lambda Casaro del 1935. Sotto il segno della Freccia Rossa si sono raccolti anche i commercianti. Molti degli esercizi amerini hanno allestito la propria vetrina in stile 100Miglia. "Non ci aspettavamo un'adesione così massiccia- racconta orgoglioso Umbro Passone della Scuderia Traguardo -ne è venuto fuori un vero e proprio concorso. Quando rientreremo da Brescia, il 19, ci sarà la premiazione". L'evento "l'Umbria Attende le 1000Miglia" realizzato grazie alla collaborazione tra i Comuni di Orvieto, Baschi, Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Amelia, Orte, Bagnoregio e Montecchio "è una grande occasione di promozione turistica del territorio -dichiara il sindaco di Amelia Laura Pernazza - Amelia rientra a pieno titolo nel panorama delle delle città legate al mondo delle auto d'epoca. A breve saranno inaugurati altri spazi espositivi della Scuderia Traguardo e intitoleremo una via al mago dei motori Rinaldo Tinarelli (che partecipò alla MilleMiglia del 1952 insieme al milanese Franco Cornacchia guadagnando il 20esimo posto ndr)".

