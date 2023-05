Amelia, la città piange Peppe Polimadei, storico direttore della complesso bandistico. Addio all'uomo e all'artista

AMELIA Città in lutto per la morte di Giuseppe Polimadei. Novant'anni lo scorso luglio e una vita dedicata alla musica e alla sua città. Una figura di riferimento sulla scena musicale del territorio, che fino al 2018 ha partecipato a concerti ed eventi. Direttore del Complesso Bandistico città di Amelia dal 1985 al 2005, ha insegnato musica a generazioni di amerini. Innumerevoli i messaggi di cordoglio ai familiari. Amici, ex allievi, collaboratori e le istituzioni hanno voluto testimoniare quanto sia stato importante per la vita culturale della città.



«Tutto lo staff di Ameria Radio piange la scomparsa di Giuseppe Polimadei, amico di tutti noi e per tanti anni persona di riferimento, colta, gentile ha amato il proprio lavoro e soprattutto la musica che lo ha accompagnato fino alla fine donandogli la gioia di vivere. Siamo tutti vicini alla sua bellissima famiglia. Ciao Peppe».

«Ci uniamo al dolore di tutta la città - ha scritto la sindaca Laura Pernazza - per la scomparsa di Polimadei Giuseppe da sempre impegnato nel nostro Complesso Bandistico».



«Ci sono persone - ha scritto il gruppo consiliare Amelia Domani - che spesso nel silenzio e con discrezione contribuiscono alla crescita culturale di una comunità. Questo ha fatto Peppe Polimadei, con la sua passione per la musica, con il suo esempio di vita, con il suo impegno nelle associazioni prima tra tutte la Banda cittadina, dimostrando amore disinteressato per la sua città. Di tutto questo gli siamo grati».